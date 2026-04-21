València acorda obrir el període d’informació pública per a l’adaptació del PGOU al Pla d’Acció Territorial de l’Horta

Unificació normativa per a reforçar la seguretat jurídica en la gestió del sòl d’horta
Procés d’adaptació del planejament urbanístic sense modificar la protecció del territori
La Comissió d’Urbanisme, Parcs i Jardins, Espais Naturals i Millora Climàtica de l’Ajuntament de València ha acordat sotmetre a informació pública, durant 45 dies hàbils, la Memòria Justificativa per a l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) al Pla d’Acció Territorial de l’Horta de València (PAT).
Este procés, iniciat el 2020, té com a objectiu principal unificar en un únic marc normatiu la regulació del sòl d’horta, amb la finalitat d’evitar conflictes interpretatius entre el planejament municipal i el territorial i aportar major seguretat jurídica a les actuacions en este àmbit.
La memòria estarà disponible per a la consulta ciutadana i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en la web municipal, permetent així la participació pública en el procediment.
L’adaptació no implica una modificació del grau de protecció de l’horta ni una innovació del planejament vigent, sinó la incorporació del règim urbanístic establit pel PAT al Pla General, substituint les qualificacions anteriors per les noves categories del pla territorial.
Actualment, qualsevol actuació en este sòl requereix confrontar dos normatives diferents, el que genera en molts casos complexitat interpretativa i inseguretat en la seua aplicació. Amb esta adaptació es busca simplificar el sistema i establir un únic instrument de referència clar i coherent.
El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, ha destacat que la mesura és clau per a garantir la protecció de l’horta, ja que la seguretat jurídica és essencial per a evitar interpretacions contradictòries i facilitar la gestió administrativa.
El procediment es tramita com una adaptació i no com una revisió del planejament, la qual cosa permet una tramitació més àgil i simplificada, sempre respectant les determinacions del pla territorial.