AVA-ASAJA denuncia la incorporació de camps afectats per la DANA al domini públic sense compensació

L’organització agrària acusa el MITECO d’“incautació encoberta” de terres agrícoles
Els propietaris reclamen indemnitzacions per les parcel·les afectades per la riuada de 2024
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha expressat un fort rebuig a la decisió del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) d’incloure terres agrícoles afectades per la DANA del 29 d’octubre de 2024 dins del Domini Públic Hidràulic (DPH) sense compensació econòmica per als propietaris.
Segons l’organització, esta mesura suposa una “incautació encoberta de terres privades” i critica que s’haja tramitat a través d’una revisió normativa publicada en el BOE, sense una comunicació prèvia adequada al sector agrari. AVA-ASAJA considera que el procediment manca de transparència i sensibilitat cap als afectats.
L’entitat denuncia que, després de més d’un any de converses amb diferents organismes estatals, el Govern havia plantejat estudiar possibles compensacions, però finalment esta opció no s’ha materialitzat. Els agricultors afectats, molts amb parcel·les situades a prop de barrancs i rius, han vist com les seues explotacions quedaven greument danyades o desaparegudes.
El sector agrari recorda que la DANA va provocar la destrucció de més de 300 hectàrees de cultiu i que, davant esta situació, es va proposar una solució basada en indemnitzacions que permetera als propietaris reubicar les seues explotacions fora de zones inundables.
AVA-ASAJA ha iniciat una campanya d’informació i pressió institucional i no descarta acudir als tribunals per a reclamar una compensació econòmica justa. L’organització critica també la falta d’unitat entre ministeris, ja que el Ministeri d’Agricultura sí que ha establit ajudes per pèrdua de renda, mentre que el MITECO no ha previst compensacions per la pèrdua de propietat dels terrenys.