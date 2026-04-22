Carles Genís tanca el seu mandat al capdavant de la Setmana Santa Marinera amb una jornada multitudinària

El president de la Junta Major, Carles Genís, ha posat punt final al seu mandat amb una jornada festiva de convivència celebrada a La Marina de València.
Prop de 700 persones es van reunir en l’acte de comiat, que tanca una edició marcada pel bon temps i la celebració de més de 80 actes programats.
La jornada va incloure activitats infantils, paella de germanor i una verbena final amb l’orquestra La Pato.
Genís, el president més jove de la història, deixa el càrrec després d’una etapa que ha qualificat de “satisfactòria”, destacant el treball amb “il·lusió i responsabilitat”.
També ha agraït la implicació del seu equip i de totes les confraries en una celebració amb segles d’història, que en 2025 va commemorar el centenari de la Junta Major.
La Setmana Santa Marinera, arrelada als barris del Grau, el Cabanyal i el Canyamelar, es consolida com una de les tradicions més representatives de la ciutat.
