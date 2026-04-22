LA UNIÓ denuncia el retard d’Hisenda en la publicació dels mòduls de la renda

El sector agrari reclama més celeritat per a la campanya de l’IRPF
Es demana que es tinguen en compte les catàstrofes del camp valencià
LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha criticat que el Ministeri d’Hisenda encara no haja publicat l’ordre de mòduls per a la declaració de l’IRPF, quan ja han passat 19 dies des de l’inici de la campanya de la renda, que va començar el passat 3 d’abril. L’organització considera que este retard s’ha convertit en una pràctica recurrent i injustificada.
El col·lectiu denuncia que els agricultors i ramaders, igual que la resta de contribuents que tributen per mòduls, no poden disposar de menys temps per a preparar la seua declaració, ja que el termini és el mateix per a tots. Per això, exigeixen a Hisenda una publicació immediata de la normativa i critiquen que en anys anteriors ja s’ha produït un retard similar.
LA UNIÓ també confia que, una vegada publicada l’ordre, esta tinga en compte totes les anomalies i catàstrofes que ha patit el camp valencià, com ara episodis climàtics extrems, desastres naturals i malalties animals. Recorden que no es tracta de beneficis fiscals, sinó d’evitar tributar per ingressos que no s’han produït.
Finalment, l’organització insisteix que el sistema actual perjudica un percentatge important de productors i reclama que l’Administració actue amb més rapidesa i equitat en la gestió fiscal del sector agrari.