Sueca dona inici a la campanya de l’arròs amb la tradicional solta d’aigües

Sueca ha celebrat este 22 d’abril la solta d’aigües, un acte emblemàtic que marca l’inici de la campanya de l’arròs a l’entorn de l’Albufera, reunint institucions, regants i agricultors.
L’acte, celebrat a les séquies Major i de Múzquiz, simbolitza el moment d’inundar els camps i començar el cicle de cultiu, una tradició amb segles d’història.
La gestió eficient de l’aigua és clau en un entorn tan sensible com l’Albufera i en el model agrícola valencià.
Tot i això, el sector afronta reptes importants com l’increment de costos, la competència exterior i la falta de relleu generacional.
El regidor José Gosálbez ha destacat la necessitat de preservar la tradició i defensar el sector primari, posant en valor el treball dels llauradors i regants.
La solta d’aigües de Sueca és un símbol d’identitat, cultura i futur per a l’agricultura valenciana.