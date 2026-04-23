Catadau celebra el Dia del Llibre amb una lectura compartida a la biblioteca

La ciutadania participa en una jornada cultural oberta i intergeneracional

Els més menuts decoren l’espai amb els seus contes preferits

Catadau ha celebrat el Dia del Llibre amb una iniciativa oberta a tota la ciutadania, en la qual veïns i veïnes han compartit a la biblioteca municipal els fragments literaris que més els agraden, convertint l’activitat en una experiència de lectura col·lectiva i participativa.

Durant la jornada, els participants han pogut expressar la seua afició per la lectura en un ambient pròxim i cultural, reforçant el valor del llibre com a eina de convivència i intercanvi d’experiències entre generacions.

Els més menuts també han sigut protagonistes de la celebració, decorant l’espai amb els seus contes i històries preferides, aportant creativitat i color a la biblioteca i fomentant el gust per la lectura des de la infància.

Amb esta activitat, Catadau ha convertit el Dia del Llibre en una jorn

