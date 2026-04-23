Cullera intensifica la lluita contra el mosquit tigre amb nova maquinària

El municipi reforça els tractaments davant l’augment de temperatures
La col·laboració ciutadana, clau per a previndre la proliferació
L’Ajuntament de Cullera ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control del mosquit tigre, amb l’objectiu de reduir la presència d’este insecte durant els mesos en què les altes temperatures afavoreixen la seua proliferació.
Com a principal novetat, el consistori ha incorporat nova maquinària de fumigació més potent, que permet ampliar el radi d’acció, augmentar l’eficiència dels tractaments i millorar la penetració, especialment en zones amb major densitat de vegetació.
Les fumigacions intensives ja s’han iniciat tant en zones urbanes com rurals, coincidint amb l’arribada de la primavera i l’increment de les temperatures. Les actuacions se centren especialment en zones humides i focus larvaris, considerats punts de risc per a la proliferació del mosquit.
Des de l’Ajuntament s’insistix en la importància de la col·laboració ciutadana, recordant que és fonamental adoptar mesures de prevenció a les llars, com evitar l’acumulació d’aigua en recipients, ja que estos espais són ideals per a la cria del mosquit tigre.