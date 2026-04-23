Les víctimes de la DANA impulsen accions des de Benetússer per exigir responsabilitats i millores en emergències

L’Associació de Víctimes de la DANA del 29 d’octubre de 2024 ha celebrat una assemblea local a Benetússer amb la participació de prop d’un centenar de persones.

La trobada forma part d’un cicle d’assemblees per a recollir propostes, analitzar la situació actual i definir línies d’actuació, amb l’objectiu de garantir veritat, justícia i mesures de protecció de futur.

Entre les iniciatives destacades, l’associació preveu presentar als ajuntaments una moció per a exigir responsabilitats polítiques i reforçar les polítiques públiques davant emergències.

També s’han tractat qüestions com les ajudes al lloguer per a 2026, les indemnitzacions i el seguiment dels processos judicials.

El cicle d’assemblees continuarà en municipis com Catarroja, Massanassa i Paiporta, amb la voluntat de reforçar la presència territorial i donar veu als afectats.

Amb tot, l’associació reafirma el seu compromís de millorar la resposta davant futures emergències i evitar que es repetisquen situacions similars.

