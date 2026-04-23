RIBERA
TELEVISIÓ

Llombai impulsa un projecte amb IA per millorar els diagnòstics mèdics

La iniciativa aplica intel·ligència artificial a les radiografies en l’àmbit educatiu

El projecte aposta per una Formació Professional més innovadora i adaptada al futur

Llombai ha presentat al centre EFA Torrealedua un projecte pioner que incorpora la intel·ligència artificial en l’anàlisi de radiografies, amb l’objectiu de millorar la precisió dels diagnòstics i facilitar el treball de l’alumnat de Formació Professional.

Esta iniciativa representa una aposta clara per la innovació tecnològica aplicada al sector sanitari, integrant noves ferramentes digitals que permeten avançar cap a una atenció més eficient i precisa.

El projecte també té una vessant educativa, ja que busca oferir a l’alumnat una formació més actualitzada i adaptada a les necessitats del futur professional, reforçant les seues competències en un àmbit en constant evolució.

Amb esta proposta, Llombai es posiciona com un municipi compromés amb la innovació, la tecnologia i la millora de la formació sanitària.

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats