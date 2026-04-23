Sueca estrena un curtmetratge creat pels usuaris del Centre Ocupacional Municipal

El projecte destaca per la participació activa i inclusiva dels seus protagonistes
L’estrena congrega autoritats i veïnat en un acte emotiu i participatiu
El Centre Municipal Bernat i Baldoví de Sueca va acollir l’estrena del curtmetratge “Sílvia Mary i la Lliga Maligna”, una producció realitzada íntegrament pels usuaris i usuàries del Centre Ocupacional Municipal (COM) entre 2025 i 2026.
L’acte va reunir un gran nombre d’assistents que van voler mostrar el seu suport, entre ells l’alcalde, Julián Sáez, i diverses representants municipals. La regidora d’Acció Social, Sari Sáez, va destacar la importància d’este tipus d’iniciatives, assenyalant el seu valor en el desenvolupament personal i creatiu dels participants.
El projecte ha permés als usuaris implicar-se en tot el procés, des de la creació fins a la interpretació, fomentant activitats com el teatre, la música i el treball en equip. Segons l’equip educatiu, l’experiència ha sigut especialment enriquidora per la satisfacció i emoció mostrada pels participants.
A més de l’estrena, el públic va poder gaudir d’altres produccions anteriors del centre, consolidant així una iniciativa que aposta per la inclusió i la creativitat com a eines de participació social.