Albal celebra la Setmana del Llibre amb gran participació i una programació per a tots els públics

El municipi d’Albal ha celebrat la Setmana del Llibre amb una alta participació i una programació variada per a tots els públics, convertint-se de nou en un punt de trobada cultural.
Impulsada per les regidories de Cultura i Comerç, amb la col·laboració d’entitats com ACIXEA, la Generalitat Valenciana, Unió Gremial i la Diputació de València, la iniciativa ha oferit activitats culturals durant diversos dies per fomentar l’hàbit lector i dinamitzar la vida cultural del municipi.
Un dels moments més destacats ha sigut la V Fira del Llibre, celebrada al pati del CEIP San Blas, que ha reunit llibres, tallers, jocs infantils i activitats d’associacions locals, consolidant-se com un espai obert i participatiu.
La regidora de Cultura i Comerç, Raquel García, ha destacat la gran resposta del públic i ha posat en valor el compromís del municipi amb la cultura, subratllant la importància de continuar impulsant iniciatives culturals accessibles i de qualitat.
Albal reforça així el seu compromís amb la lectura i consolida la Setmana del Llibre com una cita cultural clau.