Algemesí acull la campanya de prevenció d’emergències per fomentar l’autoprotecció ciutadana

La campanya itinerant de la Generalitat Valenciana ha fet parada a Algemesí amb l’objectiu de promoure la cultura preventiva i l’autoprotecció ciutadana davant possibles catàstrofes.
La iniciativa, desenvolupada amb una unitat mòbil amb recursos interactius, ha rebut la visita de grups escolars al matí i ha estat oberta també al públic general durant la vesprada.
El conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha destacat que “les emergències són responsabilitat de tots” i ha subratllat la importància de conéixer com actuar davant situacions de risc i els recursos disponibles.
La campanya inclou consells pràctics davant incendis, inundacions i accidents domèstics, així com informació sobre l’ús de l’aplicació 112 i els nivells de preemergència.
Per la seua part, l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, ha valorat positivament la iniciativa i ha remarcat la necessitat de formar la ciutadania davant situacions de risc, recordant que el municipi ha viscut episodis recents complicats.
La unitat mòbil continuarà el seu recorregut per altres municipis de la Comunitat Valenciana.
Algemesí reforça així la cultura preventiva i la implicació ciutadana davant emergències.