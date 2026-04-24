Algemesí invertirà més de sis milions per renovar les rondes d’Alzira i el Calvari

El projecte transformarà els vials en un bulevard urbà més accessible i segur
L’actuació millorarà la mobilitat i la connexió entre barris
L’Ajuntament d’Algemesí renovarà les rondes d’Alzira i el Calvari amb una inversió de 6,3 milions d’euros, després de l’aprovació del projecte per part del Ministeri de Política Territorial. L’objectiu és convertir estos vials, afectats per la riuada d’octubre de 2024, en un bulevard urbà més segur i adaptat a les necessitats actuals.
El projecte contempla una transformació integral de l’espai, donant més protagonisme als vianants, amb la creació de zones d’estada, arbrat, ombra i un carril bici segregat que connectarà amb l’estació de tren. També es mantindrà el doble sentit de circulació i l’estacionament.
A més, es millorarà la connexió entre el barri del Raval i el nucli urbà, facilitant una mobilitat més fluïda i integradora.
Entre les actuacions previstes destaca la millora del drenatge i la nova xarxa de clavegueram, per augmentar la resiliència davant pluges intenses, així com la renovació de voreres accessibles i la modernització de l’enllumenat públic.
El projecte inclou també la construcció d’una nova rotonda en la zona de l’estació, amb l’objectiu de millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit.
L’alcalde, José Javier Sanchis, ha assenyalat que esta actuació respon a una reivindicació històrica del veïnat i suposarà una millora de la qualitat de vida, així com noves oportunitats per al comerç, vivenda i serveis al municipi.