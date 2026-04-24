El Consell recorrerà el decret d’immigració per l’impacte en els serveis públics

La Generalitat demanarà la suspensió cautelar de la norma estatal
També aprova mesures de suport a agricultors i reforç del sistema sanitari
El Consell de la Generalitat Valenciana ha acordat recórrer el Reial decret 316/2026 en matèria d’immigració, en considerar que pot afectar de manera directa la prestació dels serveis públics essencials a la Comunitat Valenciana.
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha advertit que la norma incideix en àmbits com la sanitat, l’educació, els serveis socials, la vivenda o la protecció de menors, i ha assenyalat la falta de finançament associat per fer front a aquests canvis.
A més, el Ple ha autoritzat a l’Advocacia General de la Generalitat a sol·licitar la suspensió cautelar del decret mentre es resol el recurs, amb l’objectiu de garantir una gestió sostenible i eficaç dels serveis públics.
D’altra banda, el Consell ha aprovat una declaració institucional en defensa dels agricultors afectats per la dana de 2024, exigint al Govern d’Espanya que, si les parcel·les passen a domini públic hidràulic, siguen valorades i adquirides per l’Estat.
També s’han anunciat ajudes i inversions en el sector agrari, així com mesures per a la replantació de cultius, amb una dotació que cobrirà el 100% del cost per hectàrea en els casos afectats.
En l’àmbit sanitari, s’han autoritzat contractes per reforçar el sistema públic, amb inversions destacades en medicaments hospitalaris, serveis de suport i equipament clínic, amb l’objectiu de garantir l’atenció assistencial.
Finalment, el Consell ha aprovat millores en el sistema d’acolliment familiar i ajudes per a municipis de la Vega Baixa afectats per fenòmens meteorològics, reafirmant el seu compromís amb la protecció social i la recuperació territorial.