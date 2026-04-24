La Generalitat inicia les negociacions per implantar la jornada laboral de 35 hores a partir de 2027

La Generalitat Valenciana ha iniciat les negociacions per implantar la jornada laboral de 35 hores setmanals, amb l’objectiu que entre en vigor l’1 de gener de 2027.
La mesura s’ha abordat en la Mesa General de Negociació, presidida pel conseller d’Hisenda, José Antonio Rovira, i es traslladarà a les meses sectorials de Sanitat, Educació, Justícia i Funció Pública per concretar la seua aplicació.
Des de la Conselleria d’Hisenda s’estan elaborant informes tècnics per calcular el cost real de la reducció de jornada, amb l’objectiu de garantir que siga viable pressupostàriament. S’ha remarcat que qualsevol avanç es farà “amb rigor i responsabilitat”.
L’Administració autonòmica ha recordat que el capítol de personal supera els 9.300 milions d’euros, més del 31 % del pressupost, després d’un increment del 18,6 % de la plantilla en els últims anys, així com l’impacte dels increments salarials i la regla de despesa.
Paral·lelament, el Consell ha reafirmat el seu compromís amb la reducció de la bretxa salarial, amb una dotació de 14 milions d’euros entre 2025 i 2026.
La Generalitat també ha incidit en la necessitat d’un millor finançament autonòmic per afrontar esta mesura sense comprometre l’estabilitat.
La implantació de les 35 hores queda condicionada a la viabilitat econòmica i a la negociació amb els sectors afectats.