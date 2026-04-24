La Mancomunitat de l’Horta Sud aprova un pressupost de 3,6 milions d’euros per a 2026

El pressupost reforça l’ocupació, l’emprenedoria i els serveis comarcals
Es destinen noves partides a turisme, postdana i suport al teixit econòmic
La Mancomunitat de l’Horta Sud ha aprovat per unanimitat el pressupost de 3,6 milions d’euros per a 2026, amb una clara aposta per les polítiques d’ocupació, emprenedoria i serveis als municipis de la comarca.
Segons el president, José F. Cabanes, el pressupost dona continuïtat a les línies de treball dels últims anys, amb especial atenció a la gestió de la postdana i al suport al teixit econòmic local.
Entre les novetats destaca la recuperació de la partida de turisme, amb una dotació de 100.000 euros, complementada amb una aportació similar de la Diputació de València.
El major esforç econòmic es concentra en el Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud i en l’Agència de Desenvolupament Comarcal, amb 416.000 euros i un equip de professionals dedicats a impulsar l’ocupació i l’emprenedoria.
El pressupost també manté serveis com l’OMIC comarcal, la recollida d’animals i l’assessorament jurídic en casos de desnonament, així com subvencions a entitats culturals, socials i esportives de la comarca.
Amb este pressupost, la Mancomunitat reforça el seu compromís amb el desenvolupament econòmic, social i cultural de l’Horta Sud.