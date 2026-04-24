La UE finança la restauració de la muralla del Castell de Cullera danyada per la DANA

L’Ajuntament de Cullera rebrà una ajuda del Fons de Solidaritat de la Unió Europea per a la rehabilitació d’emergència de la muralla del Castell de Cullera, afectada per la DANA de 2024.

Aquesta aportació permetrà compensar les despeses de les obres de reparació del llenç oriental i la torre cantonera del primer albacar, elements patrimonials de gran valor.

Els treballs de restauració, finalitzats a l’abril de 2025, es van dur a terme amb caràcter d’emergència per a garantir l’estabilitat i la conservació de la muralla després dels danys del temporal. La intervenció es va centrar en la consolidació i recuperació de l’estructura original.

La concessió de l’ajuda ha sigut comunicada pel Ministeri d’Hisenda en el marc del Fons de Solidaritat de la UE per a desastres naturals greus. La DANA de 2024 a la Comunitat Valenciana va ser catalogada com a catàstrofe natural greu, fet que ha permés activar aquest suport.

Des del consistori s’ha valorat positivament la resolució, ja que suposa un alleujament per a les finances municipals i reforça el suport europeu a la recuperació d’infraestructures i patrimoni històric.

    RELACIONAT

