Mor un treballador de 46 anys en un accident laboral a la finca Sinyent

Un home de 46 anys ha mort en un accident laboral mentre realitzava tasques agrícoles a la finca Sinyent, un centre d’experimentació agrària.
Segons fonts del Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències, el treballador va ser atropellat pel remolc d’un tractor
L’avís es va rebre a les 16:10 hores, i fins al lloc es van desplaçar una unitat del SAMU i una altra de Suport Vital Bàsic. Els serveis sanitaris van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada, però sense resposta, i es va confirmar finalment la defunció.
Des de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) han expressat el seu profund pesar pel succés i han traslladat el condol a la família i amistats, destacant la seua qualitat humana i vocació de servei.
El cas torna a posar sobre la taula la necessitat de reforçar les mesures de seguretat en el sector agrari per evitar nous accidents laborals.