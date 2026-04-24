Sanitat actualitzarà els sistemes informàtics per millorar el rendiment de les aplicacions

La intervenció es farà de matinada i afectarà temporalment l’accés a SIP i GVA+Salut
L’activitat assistencial es mantindrà amb normalitat gràcies als protocols de contingència
La Conselleria de Sanitat durà a terme una actualització dels sistemes informàtics durant la matinada del dissabte, amb l’objectiu de millorar la estabilitat, seguretat i rendiment de les aplicacions sanitàries.
Els treballs es realitzaran des de les 00.00 fins a les 8.30 hores del 25 d’abril, període en què serveis com el SIP i l’app GVA+Salut no estaran disponibles per a la ciutadania, així com altres sistemes d’ús professional.
Tot i esta interrupció temporal, la Conselleria ha assegurat que la activitat assistencial no es veurà afectada, ja que tots els centres sanitaris compten amb procediments de contingència per garantir l’atenció normal als pacients.
Aquesta actuació forma part d’un procés de modernització tecnològica planificat, comunicat prèviament als diferents departaments de salut per assegurar una transició ordenada i segura.