Setmana de la Gent Gran a Alberic amb activitats i convivència

Visita a la Diputació de València i activitats gratuïtes per a majors
Dinar de germanor amb paella gegant a la Glorieta el 7 de maig
Del 4 al 9 de maig, Alberic celebra una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb diferents actes i activitats dirigides a les persones majors del municipi.
El dimarts 5 de maig es realitzarà una visita a la Diputació de València, amb inscripció gratuïta que inclou autobús, menjar i visites a diversos espais.
El dijous 7 de maig tindrà lloc el Dinar de Germanor amb una paella gegant a la Glorieta, amb un preu de 5 euros, que inclou menjar, beguda, picaeta i postres.
Les inscripcions per a la visita es podran fer a l’Ajuntament d’Alberic del 28 al 30 d’abril, d’11.00 a 13.00 hores, fins a esgotar places. La compra de tiquets del dinar estarà disponible del 28 d’abril al 5 de maig, en el mateix horari.