Agricultura sol·licitarà autorització excepcional per combatre la ‘Pyricularia’ en l’arròs

La Conselleria busca mesures urgents davant l’augment d’esta malaltia que afecta greument el cultiu
Coordinació amb el sector i investigació per garantir la viabilitat d’un cultiu estratègic
La Conselleria d’Agricultura sol·licitarà al Ministeri l’autorització excepcional de productes fitosanitaris per fer front a la ‘Pyricularia’, un fong que està provocant importants pèrdues en el cultiu de l’arròs a la Comunitat Valenciana.
La directora general de Producció Agrícola i Ramadera, M.ª Àngels Ramón-Llin, s’ha reunit amb representants del sector per analitzar la situació i coordinar actuacions, destacant la necessitat de dotar als agricultors d’eines eficaces per protegir les seues collites.
Entre les substàncies que es plantegen per al control de la malaltia es troben benzovindiflupyr, protioconazol i la combinació d’azoxistrobin amb difenoconazol, amb l’objectiu de frenar l’expansió del fong.
A més, la Conselleria reforça la col·laboració amb el Ministeri, l’IVIA i el sector agrari, insistint en la importància de la sanitat vegetal per assegurar la sostenibilitat del cultiu de l’arròs, clau tant a nivell econòmic com ambiental.
D’altra banda, s’han organitzat jornades tècniques per estudiar les causes de la malaltia, com la humitat elevada o la resistència als fungicides, i per promoure mesures com la rotació de productes, l’ús de varietats més resistents i la millora de les pràctiques agronòmiques.
Finalment, s’ha anunciat un nou projecte d’investigació per al període 2026-2027, orientat a millorar les estratègies de control i prevenció de la ‘Pyricularia’ en l’arròs valencià.