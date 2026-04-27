Alzira viu una jornada festiva amb el concurs de paelles, mascletà i les festes de barris i partides

Alzira va celebrar este dissabte una intensa jornada festiva amb el Concurs de Paelles Memorial Paco Ramírez Vicent

Va reunir desenes de comissions falleres i veïns en un ambient de germanor i tradició.

Des de primera hora del matí, la música i la convivència van marcar una jornada que va culminar amb una mascletà a la plaça de la Generalitat, omplint els carrers de festa i participació.

El gran protagonista va ser el concurs de paelles, amb fallers i falleres elaborant el plat tradicional al foc de llenya, posant en valor la cuina valenciana i els productes de proximitat.

Ja de vesprada, la ciutat va continuar amb la concentració de les festes de barris i partides, una tradició que reunix 16 celebracions i manté vives les arrels locals.

