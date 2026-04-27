Carlet acull la primera trobada de la Jove Banda Simfònica de la Ribera Alta amb prop de 100 músics

Carlet ha sigut l’escenari de la primera trobada de la Jove Banda Simfònica de la Ribera Alta, que ha donat inici a la temporada 2026 amb la participació de 99 joves músics de la comarca.
Este projecte, impulsat per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, reunirà músics de diferents societats en trobades itinerants a Carlet, Alzira i Carcaixent.
La jornada va culminar amb un concert final, fruit del treball conjunt dels participants i del repertori preparat pels directors Aurelio Olivares, Alberto Sánchez i Vicent Mateu.
El concert va tindre una gran acollida del públic, destacant el talent i la qualitat musical dels joves intèrprets.
Esta iniciativa es consolida com una plataforma de formació, convivència i desenvolupament musical per als joves de la Ribera Alta.
