Carlet impulsa el comerç local amb una nova edició de la Fira Comercial

Carlet va celebrar el passat dissabte 25 d’abril una nova edició de la Fira Comercial, convertint la plaça d’Espanya i els carrers del centre en un gran aparador del comerç local.
Des de les 10 del matí fins a les 8 de la vesprada, veïns i visitants van poder gaudir d’una jornada plena d’activitat amb estands comercials, restauració, animació i música en directe.
La iniciativa, organitzada per l’Ajuntament i l’associació Som Comerç Som Carlet amb la col·laboració de la Fundació Caixa Carlet, va reunir una gran varietat de negocis locals.
A més de l’oferta comercial, la jornada es va completar amb activitats per a tots els públics, reforçant el caràcter familiar i participatiu de l’esdeveniment.
Un dels objectius principals de la fira és donar suport al xicotet comerç davant la competència de grans superfícies.
Els propis comerciants han valorat positivament esta oportunitat per donar-se a conéixer.
Amb tot, la Fira Comercial de Carlet es consolida com una cita clau per a dinamitzar l’economia local i posar en valor el teixit comercial del municipi.