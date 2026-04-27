El mercat d’Alberic aposta pel producte de temporada i de proximitat

Una visita al mercat per conéixer fruites i verdures fresques i de qualitat
Consells d’un mercader amb experiència per a una alimentació equilibrada
El mercat d’Alberic s’ha convertit en un espai clau per a descobrir i consumir productes de temporada, amb una oferta basada en fruites i verdures fresques i de proximitat.
Durant la visita, el mercader Ximo, amb experiència en diferents pobles, ha explicat les claus per triar aliments de qualitat, destacant la importància d’apostar sempre per producte fresc i de temporada.
Segons el venedor, mantindre una alimentació equilibrada passa per consumir productes locals, variats i recollits en el seu millor moment, fet que no només millora la salut, sinó que també reforça l’economia local.
El mercat es consolida així com un punt de trobada per a la ciutadania, on es promou una alimentació més saludable i sostenible basada en el producte de proximitat.