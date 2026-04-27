El Mercat de l’Horta torna a omplir Quart de Poblet de producte local i consum de proximitat

El Mercat de l’Horta ha tornat a convertir Quart de Poblet en un punt de trobada per al consum de proximitat, amb una nova jornada que ha omplit el municipi de vida, sabor i productes de temporada.
Veïns i visitants han pogut gaudir d’una oferta variada de productes frescos i artesanals, amb venda directa de productors i productores de l’horta valenciana, reforçant així el vincle entre el camp i la ciutadania.
La iniciativa manté el seu objectiu de fomentar hàbits de consum responsables, donar suport a l’economia local i posar en valor la qualitat dels productes de proximitat, des de fruites i verdures fins a elaboracions artesanals.
A més de l’oferta gastronòmica, el mercat es consolida com un espai de convivència i sensibilització sobre l’agricultura local i sostenible, convertint cada edició en una experiència que va més enllà de la compra.
Esta nova cita confirma la bona acollida d’una proposta que continua guanyant protagonisme com a referent del consum de proximitat a la comarca.
