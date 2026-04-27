Inauguració del Centre d’Acollida d’Animals ubicat a l’Alcúdia, que se suma al de Tavernes de la Valldigna

El nou centre reforça la xarxa de protecció i gestió d’animals abandonats a la Ribera i la Safor
Les instal·lacions poden acollir més de 200 animals i inclouen serveis veterinaris i d’adopció
El Consorci de la Ribera i diverses mancomunitats han inaugurat el segon Centre d’Acollida d’Animals (CAA), situat a l’Alcúdia, que s’afig al ja existent de Tavernes de la Valldigna. El servei dona cobertura a més de 60 municipis de la Ribera i la Safor.
El centre compta amb una capacitat per a 126 gossos, 76 gats i un cavall, a més de quiròfan, consulta veterinària i espais de formació. L’objectiu és garantir una atenció adequada als animals abandonats o extraviats i afavorir-ne l’adopció.
Durant els primers mesos de 2026, el servei ha gestionat més de 200 animals rescatats, amb desenes d’adopcions i retorns a les seues famílies.
Els responsables del projecte han destacat que el centre representa un canvi de model en la protecció animal, basat en el benestar, la responsabilitat i la promoció de l’adopció.