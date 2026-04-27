La Generalitat manté la renovació gratuïta i automàtica de la targeta ‘Recuperem València’

La validació abans del 30 d’abril permet ampliar l’ús gratuït del transport fins a finals d’any
Més de 246.000 targetes distribuïdes per facilitar la mobilitat en municipis afectats per la DANA
La Generalitat manté actiu el procés per renovar la targeta de transport ‘Recuperem València’, destinada a les persones residents en municipis afectats per la DANA de 2024, amb un sistema gratuït i automàtic.
Per a renovar-la fins al 31 de desembre de 2026, només cal validar la targeta abans del 30 d’abril, sense necessitat de realitzar cap altre tràmit. En cas de problemes o inactivitat, també es pot actualitzar mitjançant l’aplicació mòbil Recarga SUMA o en punts de venda autoritzats.
Fins al moment, s’han distribuït 246.146 targetes entre els veïns de 31 municipis, permetent realitzar més de 6 milions de desplaçaments gratuïts en serveis com Metrovalencia, Rodalia, EMT, Metrobús i autobusos autonòmics.
La targeta forma part de les mesures impulsades per la Generalitat per facilitar la mobilitat i ajudar a la recuperació de les zones afectades, consolidant-se com una eina clau per a la ciutadania.
En cas de pèrdua o robatori, es pot sol·licitar una nova targeta de manera telemàtica, mentre que les antigues queden bloquejades per evitar usos indeguts.