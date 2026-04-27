La Junta Local de l’AECC d’Alzira rep dos mencions especials per la seua tasca solidària

Reconeguda per la recaptació rècord en la campanya de 2025
La col·lecta d’Alzira i la Barraca d’Aigües Vives ja tenen dates confirmades
La Junta Local contra el Càncer d’Alzira ha sigut distingida amb dos mencions especials en la 64a Assemblea General Ordinària de la Junta Associada Provincial de València, celebrada el passat 25 d’abril.
La primera menció reconeix la recaptació de 118.913,38 € en la campanya de 2025, la xifra més alta de tota la Ribera Alta. Este resultat suposa, a més, un increment de 26.243,89 € respecte a l’any anterior, fet que ha motivat la segona menció especial.
Pel que fa a les pròximes activitats, la col·lecta a Alzira es farà el dimecres 29 d’abril, de 9.00 a 13.00 hores, en diversos punts del municipi com l’Ajuntament, el Centre de Salut núm. 1, la Plaça del Regne, la Plaça Major i altres ubicacions cèntriques.
A la Barraca d’Aigües Vives, la col·lecta tindrà lloc el 9 de maig al matí, front al restaurant La Venta.