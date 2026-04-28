Agricultura sol·licitarà autorització excepcional per a combatre la Pyricularia en l’arròs

La Conselleria d’Agricultura demana mesures excepcionals per frenar la Pyricularia en l’arròs
El sector arrosser alerta de pèrdues i reforça la col·laboració per combatre el fong
La Conselleria d’Agricultura sol·licitarà al Ministeri d’Agricultura l’autorització excepcional de productes fitosanitaris per a fer front a la Pyricularia oryzae, davant l’augment de la incidència d’esta malaltia en els cultius d’arròs de la Comunitat Valenciana.
La directora general de Producció Agrícola i Ramadera, M.ª Àngels Ramón-Llin, ha mantingut una reunió amb representants del sector arrosser per a analitzar la situació i coordinar una resposta conjunta. S’ha destacat la preocupació pel fort impacte del fong, que pot provocar importants pèrdues de producció.
Entre les mesures plantejades, la Conselleria preveu sol·licitar l’ús excepcional de determinades matèries actives per a controlar la malaltia i protegir un cultiu estratègic econòmicament i mediambientalment.
L’administració autonòmica ha reforçat la col·laboració amb el Ministeri, l’IVIA i el sector agrari per a actuar amb rapidesa i eficàcia davant este problema fitosanitari.
La passada campanya ja va evidenciar la gravetat de la situació, amb pèrdues significatives en varietats de gra curt, fet que ha intensificat els treballs tècnics i les jornades informatives per als agricultors.
Els experts insistixen en la importància de les bones pràctiques agronòmiques com la rotació de productes, varietats resistents i una gestió adequada del cultiu.
S’ha posat en marxa un projecte d’investigació 2026-2027 per a millorar la prevenció i el control de la malaltia.
El sector arrosser busca solucions urgents davant una amenaça creixent que posa en risc la producció i viabilitat del cultiu.