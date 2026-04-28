Albal acull el ‘X Concurs Caní’ i el ‘VIII Campionat de la Comunidad Valenciana’,

El parc de la Balaguera d’Albal va ser l’escenari el passat 26 d’abril del X Concurs Caní’ i el ‘VIII Campionat de la Comunidad Valenciana’

Una cita que va reunir exemplars de gossos de pura raça i amants del món caní.

L’esdeveniment, organitzat per la Societat Canina de València junt amb l’Ajuntament d’Albal, va convertir el municipi en punt de trobada per a criadors, participants i públic.

Durant la jornada, els jutges van valorar especialment el comportament i moviment dels animals en pista.

A més de la competició, el concurs va ser un espai de convivència entre participants i aficionats.

L’organització va destacar la importància del respecte i la cura dels animals.

Amb tot, el concurs caní d’Albal es consolida com una cita destacada del calendari autonòmic, combinant competició, divulgació i convivència.

