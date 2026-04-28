Alzira reforça la seua aposta verda amb la participació en jornades sobre reconstrucció resilient

Alzira continua posicionant-se com a referent en polítiques mediambientals i de sostenibilitat.
L’alcalde, Alfons Domínguez, ha participat en la jornada “Innovació per a una reconstrucció resilient”, celebrada a l’Espai Vives de la Universitat de València.
Durant la trobada, impulsada en el marc de la Xarxa estatal INNOVA del Ministeri de Ciència i Innovació, s’han abordat estratègies per afrontar els reptes del canvi climàtic, amb especial atenció a la innovació, la cooperació entre administracions i la transformació del coneixement en accions reals.
Alzira exercix un paper destacat en esta xarxa, ja que és co-líder del grup de treball de Resiliència Climàtica, junt amb altres ciutats espanyoles compromeses amb la lluita contra l’emergència climàtica. També ha participat la ministra Diana Morant, en un espai de debat per generar solucions i polítiques públiques més eficaces.
Esta participació reforça la línia estratègica del municipi, que aposta per un model de ciutat més sostenible, resilient i respectuós amb el medi ambient.
Alzira prepara una nova edició de les Jornades Alzira en Verd, centrades en la transició ecològica justa i la sostenibilitat, que se celebraran els dies 4, 5, 6, 7, 13 i 14 de maig de 2026 en diversos espais com el MUMA, la Casa de la Cultura i el parc de l’Alquenència.
A més, estas jornades formen part de la estratègia de la Biosfira 2.0, que tornarà a convertir el parc de l’Alquenència en un espai de divulgació i conscienciació ambiental.
Amb estes iniciatives, Alzira reafirma el seu compromís amb el medi ambient i es consolida com una ciutat activa en la lluita contra el canvi climàtic.