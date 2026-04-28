Benetússer recapta prop de 4.000 euros en la 4a RunCàncer per a la investigació

Benetússer va celebrar este diumenge la quarta edició de la RunCàncer
Una marxa solidària que va reunir centenars de veïns i veïnes amb un objectiu comú: recaptar fons per a la investigació contra el càncer.
La iniciativa, organitzada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer, va aconseguir una recaptació de 3.890 euros, una xifra rècord al municipi que es destinarà íntegrament a projectes d’investigació.
Abans de l’inici de la marxa, de quatre quilòmetres pel municipi, es va retre homenatge a Dolors Tarín Belda, regidora de l’Ajuntament de Benetússer, en reconeixement a la seua implicació amb l’associació.
La jornada va destacar també per la alta participació i la implicació ciutadana.
Amb tot, la RunCàncer de Benetússer es consolida com una cita solidària de referència, demostrant el compromís del municipi amb la lluita contra el càncer.