El PP vota en contra de les importacions d’arròs sense garanties i reclama més protecció per al sector valencià

González Pons alerta de l’impacte de l’SPG sobre els productors europeus i defensa mesures de salvaguarda més eficaces
El sector denuncia la pressió de les importacions i la caiguda de la rendibilitat en zones com l’Albufera
El Partit Popular ha votat en contra de la revisió del Sistema de Preferències Aranzelàries (SPG) al Parlament Europeu davant la falta de mesures que garantisquen la protecció del sector arrosser europeu, especialment a Espanya i en territoris com la Comunitat Valenciana.
El cap de la delegació del PP a Europa, Esteban González Pons, ha advertit que les importacions d’arròs procedents de països en desenvolupament, amb aranzels reduïts o inexistents, estan generant una forta pressió sobre els productors europeus.
Segons ha explicat, el cultiu de l’arròs té un valor clau en zones com l’Albufera de València, no sols des del punt de vista econòmic, sinó també social i mediambiental, ja que contribueix al manteniment dels aiguamolls i a la fixació de població en àrees rurals.
El PP havia plantejat diverses esmenes per a reforçar els mecanismes de protecció, especialment la reducció del llindar per a activar la clàusula de salvaguarda en el sector arrosser, però no han sigut incorporades al text final.
Des del sector alerten que la situació s’ha agreujat en els últims anys. En la campanya 2024/2025, la Unió Europea va importar 1.727 milions de tones d’arròs, superant la producció pròpia i provocant una caiguda de l’autosuficiència del 75% al 40% en poc més d’una dècada.
Les importacions, principalment de països com Cambodja i Myanmar, entren al mercat europeu amb costos de producció més baixos i menys exigències normatives, fet que està pressionant els preus a la baixa i comprometent la viabilitat de les explotacions.
Davant esta situació, el PP considera necessari reforçar els mecanismes de protecció i actuar amb rapidesa per a evitar un major deteriorament del sector, advertint que els agricultors no poden continuar assumint les conseqüències d’un sistema que, segons denuncien, no garanteix una competència justa.