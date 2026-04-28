La Asociació de Gent Major de Alzira i ADAFIR reforcen la col·laboració per a enfortir el teixit associatiu local

Les entitats impulsen una nova etapa de cooperació en benefici de la ciutadania d’Alzira
Es destaca la importància de donar visibilitat a la fibromiàlgia i als seus pacients
Representants de la Associació de Gent Major d’Alzira i de l’associació ADAFIR han mantingut una trobada de treball amb l’objectiu d’establir sinergies i punts de col·laboració entre ambdues entitats.
La reunió, qualificada com a “molt productiva”, marca l’inici d’una etapa de cooperació més estreta orientada a beneficiar tant els seus associats com el conjunt de la ciutadania d’Alzira.
En la trobada van participar la presidenta d’ADAFIR i membres de la seua junta directiva, així com diversos representants de la Gent Major d’Alzira.
Des de la junta directiva de Gent Major s’ha fet un reconeixement públic a ADAFIR per la seua tasca en l’ajuda i suport a les persones amb fibromiàlgia, una malaltia que han qualificat com a “silenciosa” i sovint poc reconeguda socialment i mèdicament.
Ambdues entitats han acordat una col·laboració bidireccional, que començarà amb la implicació de la Gent Major en la difusió de la gala d’ADAFIR, prevista per al divendres 8 de maig al Gran Teatre d’Alzira.
La Gent Major es compromet a mobilitzar els seus socis per a garantir l’èxit de l’esdeveniment, reafirmant el seu suport a iniciatives socials que milloren la qualitat de vida de la ciutadania d’Alzira.