La Casa del Bou d’Albalat reviu els anys 50 amb una recreació històrica

La iniciativa transforma l’espai en un escenari del passat amb activitats participatives
La Casa del Bou d’Albalat s’ha convertit este cap de setmana en un autèntic escenari dels anys 50 gràcies a una recreació històrica impulsada per l’Associació Senillera amb la col·laboració de l’Ajuntament.
L’activitat ha permés redescobrir la història local del municipi a través de diferents propostes participatives dirigides a tots els públics, recreant ambientacions, costums i elements propis de l’època.
La iniciativa ha destacat per la seua capacitat de posar en valor el patrimoni i la memòria històrica d’Albalat, convertint l’espai en un punt de trobada cultural i divulgatiu per a la ciutadania.