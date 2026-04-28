La Eurocambra aprova una clàusula de l’arròs que el sector qualifica d’“insult en plena crisi”

Els arrossers reclamaven reduir del 45% al 20% el llindar d’importacions
AVA-ASAJA denuncia una mesura “inútil” per a protegir el sector europeu
El Parlament Europeu ha aprovat la nova normativa del Sistema Generalitzat de Preferències (SGP) amb 459 vots a favor, desatenent les demandes del sector arrosser europeu.
La norma fixa una clàusula automàtica que s’activarà quan les importacions augmenten un 45% en deu anys, una xifra que el sector considerava excessiva i havia demanat reduir al 20%.
L’organització AVA-ASAJA ha criticat durament la decisió, qualificant-la de “mecanisme absolutament inútil” per a protegir l’arròs europeu, ja que el llindar establit permetria arribar a 570.000 tones d’importacions, principalment de països asiàtics.
Segons denuncien, aquest volum ja ha provocat una saturació del mercat i una caiguda de més del 25% en els preus en origen durant l’últim any.
El president de l’organització, Cristóbal Aguado, ha lamentat la falta de solidaritat dels països no productors, especialment del centre i nord d’Europa, i ha advertit de l’impacte en zones clau com L’Albufera o el Marjal Pego-Oliva, d’alt valor ecològic.
El sector travessa una crisi de rendibilitat sense precedents, amb costos de producció en màxims, problemes fitosanitaris i grans quantitats d’arròs sense eixida comercial, fet que està posant en dubte la continuïtat de moltes explotacions.
A més, alerten de l’efecte acumulatiu de les importacions, incloent acords amb països com Cambodja, Myanmar, Mercosur o Austràlia, que podrien agreujar encara més la situació.
Des del sector insisteixen que a partir de 200.000 tones ja es generen efectes negatius en el mercat, per la qual cosa consideren que la mesura aprovada és insuficient per a estabilitzar-lo.
Finalment, AVA-ASAJA adverteix que les actuals polítiques europees poden portar el sector “directament a la ruïna”, especialment en un any en què es preveu una gran producció nacional junt amb un elevat nivell d’importacions.