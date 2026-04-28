La Generalitat exigeix l’actualització urgent de les entregues a compte per la retallada de 423 milions en 2026

Denuncien un nou recorte de 163 milions en abril que agreuja la infrafinançació
Barrachina critica el canvi de postura del ministre Arcadi España
La Generalitat valenciana ha denunciat un nou i greu retall en les entregues a compte, en rebre durant el mes d’abril 163 milions d’euros menys, elevant fins a 423 milions d’euros la quantitat retinguda pel Govern en el que va d’any.
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha assenyalat que aquesta situació respon a la falta d’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat i a la no actualització de les entregues a compte, fet que està generant una asfíxia financera en les comunitats autònomes.
Segons ha explicat, durant els primers mesos de l’any la Comunitat Valenciana ja havia rebut menys recursos dels previstos, però la situació s’ha agreujat en abril en aplicar-se quanties prorrogades de 2023, incrementant l’impacte negatiu en les finances autonòmiques.
Barrachina ha advertit que aquesta situació afecta especialment la Comunitat Valenciana, a la qual qualifica com la pitjor finançada, i ha exigit l’aprovació immediata d’un Reial decret llei que permeta actualitzar les entregues a compte de 2026.
El portaveu ha insistit que no es tracta d’un problema tècnic sinó de voluntat política, i ha afirmat que la comunitat “no pot continuar finançant l’Estat mentre es veu compromesa la seua capacitat per a mantindre serveis públics essencials”.
A més, ha qualificat de “especialment cridaner” el canvi de posició del ministre Arcadi España, recordant que anteriorment defensava un fons de nivellació per corregir la infrafinançació valenciana, mentre que ara, segons ha dit, “guarda silenci”.
Finalment, Barrachina ha criticat la falta de credibilitat del ministre arran de les informacions sobre la seua trajectòria professional, reclamant màxima transparència i rigor en els càrrecs públics.