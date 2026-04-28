Sueca presenta la 22a Mostra Sonora amb la migració com a eix central

L’Espai Joan Fuster ha acollit la presentació de la 22a edició de la Mostra Sonora de Sueca, un festival de caràcter internacional que tindrà lloc el 24 i del 28 al 31 de maig.
Sota el lema “Migracions en el temps”, el certamen posa el focus en la idea de la migració no sols com a fenomen social, sinó també com a element essencial de la creació artística contemporània, que inclou el moviment de llenguatges, sons, creadors i formes d’escolta.
El director artístic, José Luis Escrivà, ha destacat que aquesta edició reunirà compositors, intèrprets i ensembles internacionals, combinant figures consolidades amb noves veus, i apostant per la creació contemporània i les estrenes. També ha agraït el suport de l’Ajuntament i del personal tècnic i voluntariat.
El festival estarà dedicat al compositor José Manuel López López, amb motiu del seu 70 aniversari, la trajectòria del qual entre diversos països simbolitza el concepte de migració cultural i diversitat musical.
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha remarcat que la Mostra Sonora s’ha consolidat com un referent internacional, destacant el seu alt nivell artístic i la seua contribució a la projecció cultural del municipi.
Per la seua banda, la regidora Pilar Moncho ha subratllat el valor del festival com a espai de reflexió social i compromís cultural, així com la implicació d’associacions i centres educatius locals en aquesta edició.
