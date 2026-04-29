Agricultura reforça el suport al sector agrari amb ajudes a la replantació, modernització i incorporació de joves

26,7 milions d’euros per a recuperar els camps afectats per la dana
Les ajudes impulsen la modernització del sector i l’entrada de nous agricultors
La Conselleria d’Agricultura ha anunciat un reforç del suport al sector agrari amb noves ajudes per a la replantació de cultius afectats per la dana, la modernització de les explotacions i la incorporació de joves agricultors.
El secretari autonòmic d’Agricultura, Vicente Tejedo, ha destacat una inversió de 26,7 milions d’euros per a la replantació de camps danyats, amb ajudes de 6.000 euros per hectàrea, amb l’objectiu de recuperar el potencial productiu de cultius com cítrics, fruiters i vinya.
També s’ha posat en marxa un programa de modernització de les explotacions agràries dotat amb 50 milions d’euros, destinat a millorar la competitivitat, sostenibilitat i eficiència del sector.
A més, les ajudes a la incorporació de joves i nous agricultors, amb una dotació de 27,4 milions d’euros, han permés l’entrada de 548 joves al camp valencià, amb incentius de fins a 80.000 euros per a joves agricultors i fins a 70.000 euros per a noves incorporacions.
Segons la Conselleria, estes mesures formen part de l’estratègia del Consell per a la recuperació i transformació del sector primari, amb l’objectiu de consolidar un model agrari més fort, modern i competitiu.