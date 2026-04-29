Camarero destaca el paper del COE de Labora per a millorar l’ocupabilitat amb eines innovadores

El centre incorpora intel·ligència artificial per a entrenar entrevistes de treball
Labora reforça l’orientació personalitzada i les polítiques actives d’ocupació
La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha visitat el Centre d’Orientació per a l’Ocupació (COE) de Labora, on ha destacat el seu paper clau per a millorar l’ocupabilitat a través d’un acompanyament personalitzat i innovador.
El COE és un servei especialitzat que ofereix diagnòstic individualitzat i itineraris d’inserció laboral adaptats a cada persona, amb especial atenció a col·lectius amb més dificultats d’accés al mercat laboral.
Durant la visita, Camarero ha pogut comprovar el funcionament de noves eines basades en intel·ligència artificial per a l’entrenament d’entrevistes de treball, que permeten simular processos reals de selecció i rebre feedback immediat per a millorar competències i confiança.
La vicepresidenta ha subratllat que Labora és un servei públic que “connecta les persones amb oportunitats reals d’ocupació” i ha destacat la importància de les polítiques actives d’ocupació centrades en formació, orientació i intermediació laboral.
També ha recordat diverses línies d’ajudes impulsades per la Generalitat, com programes per a la contractació de dones desocupades majors de 45 anys, joves sense experiència laboral i subvencions per a empreses que contracten joves qualificats.
Camarero ha conclòs que l’objectiu del Consell és que cada persona tinga suport i oportunitats reals per a desenvolupar el seu projecte professional.