Detingut el presumpte autor d’un atropellament mortal a Carlet

El conductor va fugir després d’atropellar mortalment una dona
La investigació va permetre identificar el vehicle gràcies a restes i càmeres de seguretat
La Guàrdia Civil ha detingut un home de 27 anys com a presumpte autor d’un homicidi per imprudència greu amb vehicle a motor, després d’un atropellament mortal ocorregut a Carlet el passat sis d’abril.
Els fets es produïren durant la matinada en un encreuament del barri de Villarrubia, quan una dona va ser atropellada mortalment. Després de l’impacte, el conductor va abandonar el lloc dels fets, deixant la víctima sense auxili en la via pública.
Durant la inspecció, els agents van trobar restes del vehicle, com un pas de roda i un far posterior esquerre, que van ser claus per identificar la marca i el model del cotxe. Posteriorment, les càmeres de videovigilància confirmaren la presència d’un vehicle amb els mateixos danys que eixia de la localitat poc després de l’accident.
Les investigacions conduïren fins al sospitós, localitzat en la pedania de Montortal. L’home va reconéixer haver patit un accident després d’haver consumit una gran quantitat d’alcohol, encara que inicialment va intentar desviar els fets. Finalment, els agents trobaren el vehicle encallat en una séquia a Benimodo, amb danys compatibles amb l’atropellament.
Segons la investigació, el detingut havia estat prèviament amb la família de la víctima. En un moment determinat, la dona va eixir a tirar el fem i el conductor va iniciar la marxa enrere de manera brusca, atropellant-la fatalment. Després, va fugir fins a patir un segon accident i va tornar a casa a peu.
El detingut està acusat de homicidi per imprudència greu, abandonament del lloc de l’accident i denegació d’auxili, i ja ha ingressat en presó provisional per ordre judicial.