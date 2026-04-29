El CBG Guadassuar aconseguix un històric ascens a categoria nacional

L’equip culmina una temporada quasi perfecta amb només una derrota
El club consolida un projecte basat en la unió, l’esforç i el compromís
El CBG Guadassuar ha aconseguit un ascens històric a categoria nacional, concretament a la Lliga Foster’s Hollywood 1a Divisió Masculina, culminant una temporada extraordinària marcada per un domini absolut i només una derrota en tota la competició.
Este èxit representa el segon ascens consecutiu per al conjunt, confirmant la consolidació d’un projecte esportiu sòlid i en constant creixement. El club, d’origen humil i arrelat a un municipi menut, ha construït el seu triomf sobre valors com la unió, l’esforç i el compromís col·lectiu.
L’equip està format majoritàriament per un grup d’amics que han compartit trajectòria des de joves, un factor que s’ha convertit en una de les seues grans fortaleses dins de la pista. Esta cohesió ha sigut clau per assolir els resultats aconseguits.
L’entrenador, Pablo Escartí, ha destacat la progressió del club: “fa cinc temporades estàvem en categoria zonal i ara hem arribat a la màxima categoria de la FBCV”, ressaltant que tot és fruit de molt de treball i confiança en el projecte.
Des del club també s’ha volgut reconéixer el paper fonamental de tots els implicats, com el cos tècnic, els jugadors, l’Ajuntament, l’afició i els patrocinadors, així com la base formativa de l’escola.
Amb este ascens, el CBG Guadassuar inicia una nova etapa amb l’objectiu de continuar creixent i competir al màxim nivell, demostrant que amb treball en equip i passió pel bàsquet, els somnis poden fer-se realitat.