El Consell Agrari repara el Camí el Palmar afectat per la DANA

Les obres duraran quatre setmanes i estan finançades pel Ministeri d’Agricultura
El camí quedarà totalment tancat mentre es fan els treballs
L’Ajuntament de Sueca, a través del Consell Agrari, ha informat de l’inici de les obres de reparació i renovació de diversos camins rurals afectats per la DANA d’octubre de 2024. L’actuació està subvencionada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i executada per l’empresa pública TRAGSA.
En concret, els treballs es duen a terme al Camí el Palmar, on es realitza el sanejament dels laterals i la construcció d’esculleres per reforçar el ferm i millorar la seguretat del camí.
Des del Consell Agrari s’ha destacat que esta intervenció forma part del seguiment de les ajudes rebudes per a la recuperació del camp i dels camins rurals. La regidora d’Agricultura, Sari Sáez, ha remarcat la importància de mantindre en bones condicions les infraestructures agrícoles del terme municipal.
Durant les pròximes quatre setmanes, el Camí el Palmar romandrà totalment tancat al trànsit de vehicles i vianants. Com a alternativa, s’han habilitat els itineraris del Camí del Fumeral i la travessia Zacarés, i es recomana també l’accés per la CV-500, carretera del Saler.
Des de l’Ajuntament es demana a la ciutadania que respecte la senyalització i extreme la precaució en els recorreguts alternatius, especialment per la presència de vehicles agrícoles i maquinària d’obres.
Aquesta actuació busca restablir la normalitat i millorar la seguretat dels camins rurals afectats pels danys meteorològics.