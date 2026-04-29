Èxit del simulacre d’incendi forestal i evacuació al paratge de la Murta d’Alzira

L’exercici posa a prova la resposta davant un incendi en zona urbà-forestal
Participen bombers, policia, protecció civil i un helicòpter en el dispositiu
L’Ajuntament d’Alzira ha realitzat amb èxit un simulacre d’incendi forestal i evacuació al Paratge Natural Municipal de la Murta, amb l’objectiu de comprovar la capacitat de resposta davant situacions d’emergència.
L’operatiu es va activar després de la detecció d’una columna de fum per part del vigilant forestal, fet que va provocar la mobilització d’un ampli dispositiu amb Bombers, Policia Local, Agents Mediambientals, VACIF i Protecció Civil, així com la col·laboració de l’associació Murta i Casella.
Durant l’exercici, es va establir un Punt de Comandament Avançat i es va comptar amb el suport d’un helicòpter del GERA, que va realitzar descàrregues d’aigua per reforçar les tasques d’extinció.
Un dels aspectes més destacats ha sigut la posada en pràctica d’un pla d’evacuació del paratge, que es troba en fase de desenvolupament. Gràcies a este sistema, es va evacuar amb èxit un grup de 50 alumnes de primària, seguint els protocols de seguretat establits.
L’exercici també va incloure la simulació del rescat aeri de senderistes i l’atenció sanitària a un ferit, comprovant així la coordinació entre tots els serveis implicats.
L’avaluació final ha sigut molt positiva, destacant la rapidesa en la resposta, l’eficàcia de la coordinació i la claredat en les comunicacions.
Amb este tipus d’iniciatives, l’Ajuntament reforça el seu compromís amb la seguretat ciutadana i la protecció del medi natural.