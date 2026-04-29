Inaugurat a l’Alcúdia el nou centre d’acollida que amplia el servei per a animals abandonats

L’Alcúdia ha inaugurat este dilluns el segon Centre d’Acollida d’Animals (CAA) impulsat pel Consorci de la Ribera i les mancomunitats de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor.
Esta nova infraestructura se suma a la ja existent en Tavernes de la Valldigna, en funcionament des d’octubre de 2025, i que dona servei a més de 60 municipis.
El nou centre ha suposat una inversió d’1,3 milions d’euros i compta amb una superfície de més de 4.000 metres quadrats. Les instal·lacions tenen capacitat per a acollir 126 gossos, 76 gats i un cavall, amb espais adaptats a les necessitats de cada animal, patis comuns, consulta veterinària, quiròfan i zones destinades a formació i visites.
Amb la posada en marxa d’este recinte, es reforça el servei de recollida i gestió d’animals abandonats o extraviats, millorant la capacitat d’atenció i garantint el compliment de la normativa de benestar animal. El personal especialitzat s’encarrega de rescatar els animals de la via pública i traslladar-los als centres, on reben atenció fins a la seua adopció o retorn amb les seues famílies.
Durant els primers mesos de 2026, el servei ja ha atés més de 200 animals, amb 75 adopcions, 19 acollides temporals i 38 retorns, xifres que evidencien el seu impacte en la protecció animal a les comarques implicades.
A la inauguració han assistit representants institucionals com Toni Barea, president del Consorci de la Ribera, així com responsables de les diferents mancomunitats i de l’Ajuntament de l’Alcúdia. Barea ha subratllat que este projecte “va més enllà de complir una llei” i representa “una nova manera d’entendre el servei públic, basada en oferir una segona oportunitat als animals i fomentar una societat més responsable”.
El centre dona cobertura a 65 municipis de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor, consolidant una xarxa conjunta orientada al benestar animal i a la promoció de l’adopció.
