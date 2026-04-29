La Generalitat i la Diputació de València reforcen la col·laboració en transparència i participació

Les institucions impulsen accions conjuntes per a una administració més oberta i pròxima
La reunió tanca la ronda de contactes amb les tres diputacions valencianes
La Generalitat i la Diputació de València han reforçat la seua col·laboració amb l’objectiu de fomentar la transparència, la participació ciutadana i el bon govern en l’àmbit local. La reunió ha estat encapçalada per la consellera de Justícia, Transparència i Participació, Nuria Martínez, i la diputada de Govern Obert, Amparo Folgado.
Este encontre posa fi a la ronda de reunions mantingudes amb les tres diputacions provincials de la Comunitat Valenciana per tal de coordinar accions conjuntes i optimitzar els recursos públics destinats a millorar la gestió institucional.
Durant la trobada, s’ha abordat la renovació i actualització dels convenis de col·laboració en matèria de transparència i participació, amb l’objectiu de garantir una administració més eficient, accessible i pròxima a la ciutadania.
La consellera ha destacat la importància que les administracions treballen de manera coordinada per oferir una gestió pública més clara i participativa, adaptada a les necessitats dels ciutadans.
En la reunió també han participat representants de l’àrea de transparència i participació de la Generalitat, reforçant així el compromís institucional amb un model de govern obert i integritat pública.
Amb esta iniciativa, la Generalitat i les diputacions avancen cap a una administració més transparent, col·laborativa i orientada al servei de la ciutadania.