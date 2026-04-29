LA UNIÓ demana activar la clàusula de salvaguarda per als cítrics de Sud-àfrica

L’organització alerta de l’impacte creixent de les importacions en el sector citrícola
Reclama al Ministeri que pressione Brussel·les per protegir els productors europeus
La Unió Llauradora i Ramadera ha sol·licitat al Ministeri d’Economia que impulse davant la Comissió Europea l’activació de la clàusula de salvaguarda per als cítrics procedents de Sud-àfrica, davant el fort increment de les importacions i el seu impacte en el mercat europeu.
Segons l’organització, des de l’entrada en vigor de l’acord comercial en 2016, les importacions han augmentat un 83% en el conjunt dels cítrics i més d’un 300% en mandarines i clementines, especialment en l’inici de la campanya europea, un període clau per a fixar els preus.
LA UNIÓ ha destacat que el problema no és només el volum, sinó també el moment d’entrada dels productes, que coincideix amb la fase més sensible per als productors, generant una pressió a la baixa sobre els preus i reduint la rendibilitat del sector.
Davant esta situació, l’organització ha advertit d’una deterioració estructural del sector citrícola, amb conseqüències com la pèrdua de varietats primerenques, menor capacitat negociadora i dificultats per al relleu generacional en el camp.
Per això, considera que es donen les condicions per aplicar els mecanismes previstos en l’acord entre la UE i els països de l’Àfrica Austral, i ha demanat una vigilància reforçada durant la campanya i una investigació formal sobre l’impacte de les importacions.
LA UNIÓ ha valorat positivament el primer contacte amb el Ministeri i confia que Espanya lidere esta iniciativa a nivell europeu, advertint que “si no s’actua ara, el problema s’agreujarà perquè és estructural i acumulatiu”.
Amb esta reclamació, el sector busca protegir la producció citrícola europea i garantir la viabilitat econòmica dels agricultors.