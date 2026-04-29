Massanassa demostra que l’esport també construïx igualtat i cohesió social

Massanassa ha celebrat este cap de setmana una nova edició de la 5K per la Igualtat, una iniciativa que ha tornat a omplir els carrers de participació, esport i convivència.
Amb modalitats de carrera i caminada, la cita ha reunit veïns i veïnes de totes les edats en una jornada marcada pel bon ambient i la implicació ciutadana.
Este tipus d’activitats, cada vegada més presents en municipis de totes les dimensions, demostren que els pobles, també els més xicotets, tenen un paper clau en la promoció de valors com la igualtat, la salut i la cohesió social.
La plaça del Camp del Túria es va convertir en el centre neuràlgic de la jornada, des d’on es va donar eixida a una activitat que combina esport amb compromís social, i que consolida Massanassa com un municipi actiu i participatiu.
L’alcalde, Paco Comes, ha destacat que esta iniciativa reflectix “una Massanassa compromesa amb la convivència, la participació i la igualtat”, i ha posat en valor la implicació del veïnat en este tipus de propostes.
Des de l’Ajuntament s’ha valorat molt positivament el desenvolupament de la jornada, incidint en la importància de continuar impulsant activitats que fomenten hàbits saludables i reforcen els vincles entre la ciutadania.
Més enllà de la prova esportiva, la 5K per la Igualtat evidencia com els municipis, independentment de la seua grandària, poden liderar accions que generen impacte social i promoguen una societat més justa i cohesionada.
Massanassa confirma que els pobles també són motor de canvi, impulsant iniciatives que uneixen esport, participació i valors socials.