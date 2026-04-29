Torrent es prepara per a les Festes Solemnes de la Mare de Déu dels Desemparats

Les celebracions se celebraran del 2 al 12 de maig amb actes religiosos, culturals i festius
El programa inclou trasllats, misses, processó i focs artificials amb gran participació popular
Torrent ja es prepara per a les Festes Solemnes en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de la ciutat, que començaran el 2 de maig de 2026 i s’estendran fins al 12 de maig, amb una intensa programació organitzada per la Cofradia de la Mare de Déu i els clavaris de 2026, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
El primer acte serà una nit de Cant d’Estil a la Plaça de l’Església, seguida d’homenatges i recorreguts festius pel centre històric. Durant els dies següents es viuran els tridus religiosos, concerts, actuacions de dolçaina i tabal, i activitats culturals obertes a la ciutadania.
Els moments de major afluència arribaran amb el trasllat del dissabte 9 de maig, la Missa Major i la Processó General del diumenge 10, i el trasllat del dilluns 11, que inclourà una parada a l’Ajuntament i una pluja de pètals en honor a la patrona.
La programació culminarà amb un besamans i missa final el 12 de maig, dedicats a la Mare de Déu dels Desemparats.
L’alcaldessa ha destacat que aquestes festes representen la identitat, tradició i devoció de Torrent, i ha convidat la ciutadania a participar en uns dies que són considerats dels més importants del calendari festiu local.